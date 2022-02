Samuel Eto’o installe le Général Semengué et le Conseil Transitoire du Football Professionnel

Parmi ses collaborateurs, on retrouve plusieurs figures bien connues du football, dont la plus emblématique est Jean Paul Akono, ancien sélectionneur des Lions Indomptables.

Alors que la rumeur annonçait un refus du général, l’ancien chef d’Etat major des armées s’est présenté sur à l’hôtel Mont Febé de Yaoundé, lieu de la cérémonie, accompagnée de la quasi-totalité des membres de son équipe. Le nouveau président du CTFC s’est dit honoré par « [son]fils » Samuel Eto’o et a promis de se montrer à la hauteur du challenge.

Le président de la FECAFOOT pour sa part a réitéré sa promesse de l’organisation « d’un des meilleurs championnats d’Afrique », tout en sollicitant l’accompagnement des présidents de clubs, dont certains étaient présents en salle.

Les autres membres nommés le 17 février dernier ont également pris fonction. Le défi le plus urgent à relever est la finalisation du calendrier des championnats d’Élite One et Two afin de donner le coup d’envoi annoncé pour le 12 mars prochain.