Sadio Mané, homme du match, ça lui va si bien

C’est lui qui se faufile pour contourner Tasopda et récupérer une balle qui devait sortir pour servir Gana Gueye pour le second but du Sénégal. Puis, il inscrit le but du break après la réduction du score du Burkina Faso en toute fin de match pour plier la rencontre.

Il en est désormais à trois buts dans la compétition.