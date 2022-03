Ryad Mahrez : « rien n’est encore joué »

« Ce n’est pas encore plié. On a fait un match difficile. On a gagné avec beaucoup de volonté et d’envie. Nous savons qu’il y a encore une deuxième manche à Blida. Il va falloir confirmé à domicile. Rien n’est encore joué.

Ce n’était pas un match facile, physiquement surtout. On a souffert de l’humidité. On n’est pas vraiment habitué à jouer dans ces conditions. C’était un match de soldats. Peut-être qu’il n’y avait pas de la qualité technique comme a l’habitude, mais on a encore un match à Blida pour corriger cela.

On sait que le Cameroun va venir avec une grande envie. Ce sera une grosse galère, mais on fera tout pour aller au Qatar », a déclaré Ryad Mahrez en conférence de presse.