Rigobert Song : « je tiens à remercier Samuel Eto’o »

A la question de savoir s’il avait déjà (enfin) signé son contrat de manager – sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song a jonglé avec les mots. « Nous sommes très avancé sur ce dossier. Ne pas en parler fait partie de notre stratégie parce que le plus important aujourd’hui, ça la qualification pour la Coupe du monde. Il n’y a pas de marche arrière possible. Le président [de la Fécafoot, Samuel Eto’o] est très professionnel et il sait ce qu’il fait. Nous avons signé les bons contrats. C’est à nous de travailler à présent », a lancé l’entraîneur en conférence de presse ce jeudi à Douala.

S’il a été porté à la tête de l’encadrement technique des Lions indomptables, Rigobert Song sait que c’est en (majeure) partie grâce à son ancien coéquipier, aujourd’hui président de la Fécafoot Samuel Eto’o. Et ça, l’ancien numéro 4 camerounais n’est pas prêt de l’oublier.

« Je tiens à remercier le président de la Fécafoot. Il a pris le risque de me donner cette lourde responsabilité. Mais c’est un compétiteur et en tant que tel, il est conscient que la qualification est possible et que la personne à qui on a confié cette responsabilité a les moyens de remplir cette mission. Mon rôle est très simple : c’est de pouvoir apporter aux joueurs l’expérience que j’ai pu obtenir pendant tout mon parcours », a expliqué Rigobert Song.