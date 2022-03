Rigobert Song : « faire mieux que lors du match aller »

« Nous sommes des compétiteurs. Nous savons ce qu’il faut et nous savons où on va. Nous sommes tombés sur une bonne équipe à qui nous devons beaucoup de respect. L’Algérie a fait ce qu’il fallait pour gagner son match. On n’a pas su gérer certains petits détails qui nous ont mis ensuite difficulté. Mais on a eu ‘opportunité de voir ce qui n’a pas marché. Demain, on fera le maximum pour ressortir ce qu’on n’a pas pu réaliser au niveau offensif.

Nous savons que ce ne sera pas facile. Il n’y aura pas assez de supporters camerounais, mais nous sommes habitués à ce genre de match. On va essayer d’être vraiment compétitifs. C’est une équipe jeune que nous avons, mais la jeunesse n’est pas un signe de faiblesse. Nous sommes venus jouer. Nous ferons tout pour faire mieux que lors du match aller de vendredi.

Vincent Aboubakar va mieux. Il fait partie du groupe. C’est déjà mieux que la dernière fois. Je pense qu’il est possible que Vincent Aboubakar soit sur le terrain ».