RD Congo - Cameroun : belle affiche de quart de finale (1-2)

Mais les Lions A’ n’ont pas perdu du temps et se sont lancés à l’assaut des but congolais et c’est aussi sur corner que l’égalisation survient. Suite à une mauvaise sortie du gardien de but, Yanick Ndjeng n’a qu’a pousser le cuir dans le but vide. On jouait la 28e minute.

Le Cameroun ne va pas s’arrêter là. Ils travaillent plus durs que jamais et cette frousse que leur a causé les Congolais les aura décidemment remobilisé. Et à la 41e minute, suite à une récupération du ballon dans les 40 mètres, Felix Oukine, le joueur de Coton Sport, tente sa chance et la balle se loge à droite du gardien. 1-2 pour les Lions A’.

C’est sur ce score qu’intervient la mi-temps dans ce duel de très haute intensité.

Malgré une grosse poussée de la RDC en seconde période où les joueurs ont pratiquement monopolisé le ballon, il ne s’inscrira plus de but dans cette rencontre.

Le Cameroun se qualifie ainsi aux demi-finales de SA compétition. Et ce ne sera pas facile puisqu’ils vont se mesurer au vainqueur du match entre le Maroc et la Zambie.