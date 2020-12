Racisme envers Webo : Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir engagent des actions communes contre le fléau

Ce qui s’est passé au Parc des princes à Paris a choqué le monde entier. Même dans les contrées lointaines de la planète, les médias en ont parlé alors que le football est loin d’y être couvert. Mais ce mardi, quelque chose de grave s’est passé. Si les agents de la désinformation ont pris le relai pour distiller des « fake news », les deux équipes concernées sur le terrain se sont concertées pour initier des actions communes. Les deux équipes, pour leur entrée sur le terrain, ont arboré le même t-shirt blanc avec leur logo et l’expression NO TO RACISM.