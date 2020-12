Racisme envers l’ex Lion Indomptable Achille Webo : la Fécafoot réagit

Cela aura pris près de douze heures à la Fédération Camerounaise de Football pour publier un communiqué de support à l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire de la sélection nationale du Cameroun après qu’il fut violemment attaqué par un des officiels du match qui opposait le PSG au club turc de Istanbul Basaksehir et qui comptait pour la sixième et dernière journée de groupe de l’UEFA Champions League.