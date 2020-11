Qualifications CAN 2022 : le Cameroun matraque le Mozambique, 4-1

Les Lions Indomptables du Cameroun ont fait carton plein ce jeudi au Stade de la Réunification de Douala alors qu’ils ont battu de la plus belle des manière une sélection nationale attentiste du Mozambique. Si le Cameroun a attendu plus de 40 minutes avant de s’inscrire au score, la suite a été un festival offensif qui aurait bien plu aux spectateurs malheureusement absents du stade pour cause de confinement.