Qatar 2022 - Coupe du Monde Groupe G : qui sont les adversaires du Cameroun  (...)

BRÉSIL

Confédération : CONMEBOL

Classement FIFA : 1

: 1 Surnom de l’équipe : Selecao, Canarinho

Précédentes participations à la Coupe du Monde : 21

Palmarès : Coupe du Monde (5) : 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 Copa América (9) : 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 Coupe des Confédérations (4) : 1997, 2005, 2009, 2013

Entraîneur principal : Tite

Joueurs vedettes : Alisson (Liverpool), Lucas Paqueta (Lyon), Neymar ( PSG ), Vinicuis Jr (Real Madrid)

Le Brésil va certainement mériter son nom lors des matchs de cette Coupe du Monde 2022. C’est un habitué de la haute compétition et de la Coupe du Monde. Avec des joueurs dans l’ensemble des tops championnats au monde, et une équipe faite de superstars, ce groupe du Brésil n’a aucun défaut.Mais cela fait quatre Coupes du monde qu’ils n’ont pas sans soulever le trophée. En fait, la Seleçao n’a plus atteint la finale depuis sa victoire sur l’Allemagne en 2002. Une défaite en quart de finale face à la Belgique en 2018 a précédé la victoire à la Copa America 2019, avant de terminer vice-championne d’Amérique du Sud face à l’Argentine en 2021. Lors de cette campagne de qualification, elle n’a connu aucune défaite, prouvant qu’ils sont toujours une menace et qu’il ne faut pas les sous-estimer.

Le sélectionneur Tite a annoncé en février qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2022. Au cours de ses 72 matches, il n’a enregistré que cinq défaites (toutes par un seul but contre l’Argentine à trois reprises, le Pérou et la Belgique) et seulement 25 buts encaissés. Il a sélectionné des joueurs tels qu’Ederson et Vinicius Junior et a relancé les carrières internationales de Casemiro et Roberto Firmino. Ce dernier a inscrit 13 de ses 17 buts internationaux sous la direction de Tite.

Tite devrait s’en tenir à une formation en 4-3-3 avec Neymar sur le côté gauche qui, bien qu’il ait été parfois frustrant avec le PSG cette saison, continue de briller avec le Brésil (70 buts et 52 passes décisives en 116 sélections) et les espoirs de la nation reposeront une fois de plus sur sa star.

Face à face contre le Cameroun : 4 victoires et 1 défaite

SUISSE

Confédération : UEFA

Classement FIFA : 14

: 14 Surnom de l’équipe : Rossocrociati

Précédentes participations à la Coupe du monde : 11

Honneurs : Aucune

Entraîneur principal : Murat Yakin

Joueurs vedettes : Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Haris Seferovic (Benfica)

Après s’être qualifiée pour sa cinquième Coupe du monde consécutive, la Suisse est devenue une spécialiste des huitièmes de finale, atteignant ce stade lors de quatre de ses cinq dernières participations. Cependant, une bonne performance à l’Euro 2020, où ils ont éliminé les champions du monde français (aux tirs au but après un match nul 3-3) dans l’un des matchs les plus mémorables de tous les temps, avant de s’incliner aux tirs au but contre l’Espagne, leur a donné confiance en une bonne performance en 2022.

Après sept ans à la tête de l’équipe, Vladimir Petkovic a démissionné après l’Euro 2020 et a été remplacé par Murat Yakin, qui a été sélectionné 49 fois par l’équipe nationale. Son frère, Hakan Yakin, a été l’un des meilleurs joueurs suisses des années 2000. Il aura inscrit 20 buts en 87 apparitions.

Yakin continuera à faire appel au duo expérimenté de Xherdan Shaqiri (100 sélections) et Granit Xhaka (98 sélections) au milieu de terrain, mais des joueurs comme Breel Embolo et Noah Okafor ont apporté une injection de rythme et de puissance en attaque.

Face à face contre le Cameroun : aucun match joué

SERBIE

Confédération : UEFA

Classement FIFA : 25

: 25 Surnom de l’équipe : Les Aigles

Précédentes participations à la Coupe du Monde (en tant que Serbie) : 2

Honneurs : Aucun

Entraîneur principal : Dragan Stojkovic (depuis mars 2021)

Joueurs vedettes : Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus)

Le but victorieux d’Aleksandar Mitrovic à la 90e minute contre le Portugal lors de la dernière journée des qualifications a permis à la Serbie de se qualifier pour leur deuxième Coupe du monde consécutives. Les Serbes espèrent sortir de la phase de groupes pour la première fois, après n’y être jamais parvenus en tant que nation indépendante ou en tant que Serbie-et-Monténégro.

Nommé en mars 2021, Dragan Stojkovic a participé aux Coupes du monde 1990 et 1998 avec la Yougoslavie et s’appuiera sur une ligne d’attaque impressionnante composée de Dusan Tadic (13 buts pour l’Ajax cette saison, toutes compétitions confondues), Mitrovic (qui a pulvérisé le record de buts en championnat avec Fulham cette saison, avec déjà 35 buts en championnat à neuf journées de la fin) et Dusan Vlahovic (28 buts en championnat répartis entre la Fiorentina et la Juventus cette saison).

Face à face contre le Cameroun : 1 victoire, 0 défaite

CAMEROUN

Confédération : CAF

Classement FIFA : 37

: 37 Surnom de l’équipe : Lions indomptables

Précédentes participations à la Coupe du Monde : 7

Honneurs : AFCON (5) : 1984, 1988, 2000, 2002, 2017

(5) : 1984, 1988, 2000, 2002, 2017 Entraîneur en chef : Rigobert Song

Joueurs vedettes : André Onana (Ajax), Karl Toko Ekambi (Lyon), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), Vincent Aboubakar (Al-Nasr)

Le but de Karl Toko Ekambi à la 124e minute en Algérie a assuré de manière dramatique la qualification pour la Coupe du monde 2022 contre une sélection algérienne dans son propre fief . Les Lions indomptables l’ont fait à la dure, et il fallait avoir des nerfs pour remonter la pente avec moins de 10 secondes à jouer en prolongation. Auparavant, ils avaient éliminé la grosse sélection de la Côte d’Ivoire en phase de groupe.

La troisième place obtenue lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 n’a pas suffi à l’entraîneur portugais Toni Conceicao pour rester en poste et la qualification pour le Qatar a été confiée à Rigobert Song, recordman des sélections au Cameroun et vétéran de quatre Coupes du monde en tant que joueur.

Première nation africaine à atteindre un quart de finale de Coupe du monde, perdue 3-2 en prolongation contre l’Angleterre en 1990, le Cameroun n’a pas réussi à franchir la phase de groupe lors de cinq de ses six autres participations, mais avec une puissance de feu en attaque comme Toko-Ekambi (Lyon), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich) et Vincent Aboubakar (Al-Nasr), une participation à la phase à élimination directe pourrait bien être envisagée cette fois-ci.