PSG : Joël Embiid encense Kylian Mbappe

Au terme d’un match sensationnel, le Paris Saint-Germain a été renversé par le Real Madrid (1-3) au Santiago Bernabeu ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Alors que le club français avait pris l’avantage grâce à un but de Mbappé. Déjà décisif à l’aller, l’attaquant français a récidivé en ouvrant le score d’une frappe dont il a le secret. Il a aussi été une menace constante pour le Real qui a eu du mal à gérer ses appels sur les contres pendant une heure.

Avant l’ouverture du score, le joueur d’origine camerounaise avait déjà semé la zizanie dans la défense madrilène avant de buter deux fois sur Courtois. Il s’est également vu refuser deux buts pour une position de hors-jeu. Une performance saluée par le Joël Embiid, pourtant fan du Real Madrid. « Mbappé est le meilleur joueur du monde et je n’arrive pas à croire qu’on le récupère l’an prochain. La vie est belle !!! », a publié le basketteur camerounais sur Twitter. Et de se réjouir de la victoire de la maison Blanche : « C’est incroyable, je suis encore sous le choc, s’est-il déchaîné. Quelle victoire !!! L’UEFA pensait pouvoir punir le Real Madrid pour la Super League, et elle a perdu ».