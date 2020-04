Ajax Amsterdam fixe le prix d’André Onana

Le club de la capitale française ferait ainsi partie des clubs où il envisagerait de poursuivre sa carrière selon l’Equipe, alors qu’il avait aussi affirmé être tenté par un retour à Barcelone : « c’est difficile à dire parce qu’avec le FC Barcelone, je suis toujours en très bons rapports avec le président, les entraîneurs. Comme je l’ai dit plus tôt, le Barça c’est ma maison. Si je dois rentrer, je rentrerai. Mais aujourd’hui, nous en sommes encore loin. Je suis le gardien de l’Ajax et on verra ce qu’il va se passer en fin de saison. (...) Moi, je m’occupe uniquement de la partie avec ballon, de ce qui se passe au stade. Le reste, ce sont mes agents qui gèrent ».

Un prix relativement abordable

Il faut dire qu’à Barcelone, on en a beaucoup parlé récemment, même si le poste de portier ne semble pas être la priorité, alors que la prolongation de Marc-André ter Stegen est l’un des dossiers chauds que doivent gérer Josep Maria Bartomeu et ses équipes. Du côté parisien, les cages sont plutôt bien occupées par le duo Navas-Rico, alors qu’Alphonse Areola devrait revenir cet été après son prêt d’un an au Real Madrid. Quoi qu’il en soit, Catalans et Parisiens savent à quoi s’en tenir.

Selon les informations du Telegraph, l’Ajax aurait fixé le prix à payer pour débaucher le gardien camerounais. La formation néerlandaise attend ainsi 35 millions d’euros pour céder son dernier rempart. En plus du Barça et du PSG, Chelsea serait aussi sur le coup, alors que Kepa Arrizabalaga n’aurait pas encore totalement convaincu les Blues. Au vu des prix pratiqués sur le marché aujourd’hui, nul doute qu’Onana sera l’une des bonnes affaires du prochain mercato...