Pourquoi Conceiçao a été confirmé comme sélectionneur des Lions Indomptables

Le traumatisme d’il y a cinquante ans, bien avant la naissance de plusieurs des parents de cette génération, reste présent alors que la sélection de 1972 avec des joueurs remarquables, est restée sur la dernière marche du podium.

Comme à l’époque, des défaillances majeures ont été observées lors de la construction des infrastructures et pour le respect des échéanciers. Mais cette fois-ci, en plus de tout cela, il y a eu des morts.

La sélection des 28 joueurs de Conceiçao, avec des coupures et des intégrations de dernière minute, a bénéficié d’une victoire à son premier match, même si elle avait mal embarqué dans la rencontre. Sans convaincre non plus, le second match s’est terminé par une victoire et une panoplie de but, ce qui a calmé les ardeurs. Malgré le match nul du troisième match de groupe, la qualification était déjà assurée.

La prestations lors des matchs à éliminatoire direct contre les Comores et contre la Gambie n’ont vraiment pas impressionné, mais à la clé, ce fut la qualification.

Ce match de demi-finale a étalé la difficulté tactique de cette équipe. SI Mohammed Salah était l’homme à surveiller, il y a eu un dérèglement ou un excès de surveillance par rapport à ce côté gauche de La Défense camerounaise. Et pourtant, Nouhou Tolo a fait un travail de marquage impressionnant. Sauf qu’étant donné que nos deux latéraux étaient aussi nos rampes de lancement offensives, la fixation défensive de Tolo devait être compensé pour continuer à jouer large. Ce fut l’une des erreurs tactiques de Conceiçao.

Ayant eu la possession de balle, mais ne pouvant trouver des solutions, ses substitutions ont marqué les esprits. La gestion de la séance de pénaltys a été d’une confusion des plus incompréhensibles.

Après ce match de demi-finale, Conceiçao il est clair, devait être mis à la porte. Un match l’a sauvé, celui de la troisième place surtout au vu du déroulé de la rencontre. Mené 3-0, ses substitutions ont fait la différence. Et la remontada qui s’en est suivie a sauvé le poste du sélectionneur.

Il devrait remercier un groupe, mais surtout un trio, son meilleur trio offensif, Ngamaleu - Aboubakar - Toko Ekambi. Ils étaient sur un autre nuage tout au long de la compétition. Mais son capitaine, le meilleur buteur de la compétition, a sauvé son poste. La discussion aurait été différente si sa contribution fut moindre.

Voici un condensé des buts du meilleur marqueur de la CAN 2021