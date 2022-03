Pour Rigobert Song, c’est au mental que les Lions sont allés chercher la victoire

« Comme au match aller, la sélection algérienne a fait preuve d’une grande rigueur défensive, mais cette fois, nous avions pris nos dispositions, en retenant la leçon du match aller, pour mieux gérer ce match retour. Outre la bonne exploitation des couloirs, nous avons mis deux attaquants devant pour mettre plus de percussion. Quoique, ce n’est pas la bonne gestion tactique qui a joué le plus grand rôle dans notre qualification, mais plutôt le mental.

L’Algérie se voyait qualifiée rien qu’en tenant compte du résultat du match aller, et même si elle a un peu douté après notre premier but à Tchaker, elle est vite retombée dans l’excès de confiance après l’égalisation. Lorsqu’on est un vrai compétiteur, on ne lâche rien. Ce qui était le cas pour notre équipe. Lorsqu’on est un lion, on peut vaciller, mais on ne meurt pas vraiment.

Mes joueurs sont restés dans le match, même après ce but assassin, qui j’en suis sûr aurait anéanti plus d’une équipe. Leurs efforts ont été bien récompensés et tant mieux pour nous. Il est important aussi de souligner que notre équipe n’avait plus rien à perdre, et que cette situation l’a aidé à tout donner, sans hésitation ni retenue.

Pour conclure, je tiens à remercier l’Algérie pour son bon accueil, en lui souhaitant bonne chance pour la suite, particulièrement au coach Djamel Belmadi. Il a accompli de grandes choses depuis son arrivée et j’espère vivement le voir continuer à la tête de cette sélection ».