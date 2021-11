Pierre Batamak, le Président de Avion du Nkam, brutalise un juge de touche

Ce sont pour plusieurs, des individus sans foi ni loi qui dirigent nos clubs. Pierre Batamak fut le bras droit et vice-président de la Fecafoot sous le règne de Tombi A Rocko. Il est reconnu comme étant quelqu’un de sanguin et vulgaire. L’on se souvient aussi de l’échauffourée durant une assemblée élective de la Fécafoot où il s’est fait froisser par Mme Emvoutou qui réclamait un remboursement pour promesse non tenue.