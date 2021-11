Peur sur la CAN 2022 : Mosengo lance un ultimatum sans ambiguïté au Cameroun

« Je suis navré. de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du Président et du Secrétaire Général de la CAF t du vice-président de la CAF et les promesses qui ont suivi, les actes n’ont pas suivi. S’agissant du stade d’Olembe, sachez que si tout n’est pas réglé d’ici au 30 Novembre 2021, le match d’ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d’ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le Comité d’Organisation, pour la CAF et pour le Cameroun ».

Le Cameroun est donc averti. On n’est certainement pas sorti de l’ornière.