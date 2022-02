Paul Biya aux Lions Indomptables : « nous avions une ambition commune (...), mais le sort en a décidé autrement »

Ci-bas la partie du discours consacrée à la CAN 2021.

Mes chers jeunes compatriotes

Je m’adresse à vous, quelques jours seulement après la clôture de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN TotalEnergies #Cameroun 2021, que notre pays vient d’abriter, du 9 janvier au 6 février 2022.

Comme je vous l’avais dit à la même occasion il y a un an, je souhaitais que la CAN TotalEnergies #Cameroun 2021, soit la plus belle de toutes les éditions de la Coupe d’Afrique des Nations organisées sur notre continent.

Au bout du compte, grâce à la forte mobilisation et à l’implication de tous les Camerounais, et particulièrement celle de la jeunesse, cette compétition sportive s’est déroulée de manière satisfaisante dans plusieurs villes de notre pays, et restera certainement dans les mémoires, comme l’une des mieux réussies de l’histoire du football africain.

Il y a lieu assurément de s’en féliciter et d’en tirer une légitime fierté : la CAN TotalEnergies #Cameroun 2021 aura été, sans conteste, un grand moment de Communion pour tous, mais aussi, une grande opportunité et une belle vitrine qui a permis à toute l’Afrique et au monde entier d’apprécier les nombreux atouts du Cameroun, et singulièrement l’hospitalité légendaire, la vitalité et le dynamisme de son peuple.

Cet événement sportif de grande envergure a été, hélas, marqué par la mort de huit de nos compatriotes, victimes d’une bousculade à l’entrée Sud du stade d’Olembe.

Je tiens ici, une fois de plus, à saluer la mémoire de ces disparus.

De même, je souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées, au profit desquelles j’ai instruit une prise en charge intégrale.

L’enquête que j’ai prescrite et les mesures qui s’en sont suivies, ont permis la réouverture du stade d’Olembe et une meilleure fluidité de la circulation vers ce stade.

Je peux donc affirmer, qu’au-delà de ce fait malheureux, la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 a été un franc succès qui honore non seulement le Cameroun, mais aussi toute l’Afrique.

Bien évidemment, nous avions une ambition commune : celle de gagner cette Coupe d’Afrique des Nations de football, pour ajouter ainsi un sixième trophée au palmarès de nos Lions Indomptables.

Mais le sort en a décidé autrement.

Je peux comprendre la déception de certains, sinon de tous, ce d’autant plus que la CAN était organisée sur notre sol.

Mais, vous savez aussi que le sport a ses réalités qu’il faut accepter avec dignité et fair-play.

Qui plus est, les amoureux du football savent mieux que quiconque, que l’on peut bien jouer et gagner un match, tout comme on peut bien jouer et le perdre.

C’est pourquoi, ce que nous devons, je crois, retenir à l’issue de cette grande fête sportive, c’est la belle odyssée de nos Lions Indomptables qui n’ont, à aucun moment, démérité.

Ils ont su faire preuve de combativité et de persévérance, pour occuper une troisième place honorable.

Je les en félicite chaleureusement, en même temps que je les exhorte à mieux se préparer pour aborder avec confiance les échéances sportives qui les attendent dans les mois à venir.