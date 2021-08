Patrice Motsepe : « l’Afrique sera fière du Cameroun »

Le président de la Confédération africaine de football est un dirigeant confiant et rassuré. Présent à Yaoundé où il prend part à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, Patrice Motsepe a pris le temps d’expliquer la décision de la CAF de se fier au Cameroun pour l’organisation de cette compétition d’envergure. Pour ceux qui mettent continuellement en doute un prochain retrait de la compétition au pays de Joseph Antoine Bell, de Roger Milla, etc, il explique que le pays des Lions indomptables n’a rien à craindre. Au contraire : « ç’a été un choix judicieux de désigner le Cameroun comme pays hôte de cette CAN. […] L’Afrique sera fière du Cameroun », explique t-il.