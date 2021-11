Patrice Beaumelle : « le Cameroun a été plus fort »

« Comme tous les ivoiriens je suis déçu. On savait que ce serait une finale, ça s’est joué sur des détails. C’était un match de haut niveau, on a vu deux grandes équipes. Malheureusement une seule va continuer le chemin du mondial au Qatar. Félicitations aux lions indomptables… C’est le football, Il faut il faut sortir la tête haute ».

« On est déçu ce soir, mais dès demain on efface et on avance, car cette équipe de Côte d’Ivoire a un bel avenir (…) En 2014 on a su, suite à des défaites, aller chercher des victoires pour 2015. Et je garde ça en tête. Je sais que mon équipe a le potentiel, donc je peux être déçu pour les joueurs car c’est un rêve de faire un Coupe du monde, déçu pour le peuple ivoirien qui n’a plus connu de Coupe du monde depuis 2014. Mais on va continuer de travailler ».

« Nous ne sommes pas venus chercher le nul. C’était un grand match entre deux grandes équipes. Le Cameroun est bien entré dans son match en inscrivant ce but avant le dernier quart d’heure. Dans les intentions et l’envie, ils avaient besoin de marquer. Nous avons mis sur pied un système hybride pour les contenir, nous avons essayé plein de choses pendant le match, et j’avais la conviction que nous pourrions trouver l’égalisation, mais nous ne l’avons pas fait. Je n’en veux pas à mes joueurs, car ils ont tout donné, et je n’ai pas le sentiment d’avoir été outrageusement dominé par le Cameroun. Ils ont démarré le match tambour battant en ne commettant pas de déchets, et j’ai envie de leur dire bravo. Parce qu’ils ont été plus forts ».