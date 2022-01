Patrice Beaumelle : la Côte d’Ivoire « peut faire très mal »

« Quand on est à la tête d’une équipe comme la Côte d’Ivoire, il faut aller chercher les trois points à chaque match. J’ai joué à plusieurs reprises la Guinée Equatoriale et cela a toujours été des matches serrés. Le match de demain sera serré mais on fera tout pour prendre les trois points. J’aime mon équipe, j’aime mes joueurs. Il y a un bel équilibre entre les lignes. Un groupe élargi avec de très bonnes qualités, anciens et jeunes joueurs, je sais que si chacun se décide on peut aller très loin, on peut faire très mal. A nous de le faire », a déclaré le technicien français.

Patrice Beaumelle🇫🇷 (Conf de Presse) 🗣️ « Depuis que nous sommes arrivés ici, pas de cas Covid19. Hier, nous avons été prélevés par le service médical mais nous n’avons pas encore les résultats » pic.twitter.com/K9aLTRQmQ1 — Le Foot 225 🇨🇮 (@LeFoot225) January 11, 2022