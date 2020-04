Pape Diouf, le premier et seul président noir à la tête d’un grand club européen, est emporté par le CoronaVirus

« C’est un constat pénible, à l’image de la société européenne et, surtout, française, qui exclut les minorités ethniques », avait-il alors déploré, avec son franc-parler coutumier, dans les colonnes du magazine Jeune Afrique..

Né à Abéché au Tchad en 1951, il passe toute son enfance au Sénégal. À 18 ans, il arrive à Marseille, avec comme recommandation paternelle d’embrasser une carrière de militaire. Esprit libre, il n’entend pas céder à cette injonction et souhaite conduire son chemin à sa guise. Il commence, alors, par suivre des études politiques à Aix-en-Provence. Il exerce parallèlement des petits boulots afin de boucler des fins de mois difficiles. Il décide, ensuite, de cesser ses études pour rejoindre… La Poste.

Il y côtoie un collègue de travail qui va lui ouvrir les portes du journal communiste « La Marseillaise » où il signe ses premiers articles. Il se fait rapidement remarquer par sa plume alerte et parfois acérée. D’abord embauché en qualité de pigiste, il va, vite, rendre compte au quotidien, de l’actualité tumultueuse de l’OM. Douze ans plus tard, en 1987, il vient étoffer les équipes rédactionnelles de quotidien national sportif Le Sport, lancé par Xavier Couture. Mais l’aventure tourne court car le titre dépose le bilan.

L’agent de Desailly ou Drogba

Il choisit de mettre à profit ses relations dans le monde du football et un entregent certain pour devenir un agent de joueurs reconnu. Il s’occupe des intérêts de l’ancien gardien de but Camerounais Joseph-Antoine Bell, avant de présider notamment aux intérêts de Basile Boli, Marcel Desailly, Samir Nasri, Grégory Coupet ou encore Didier Drogba, à la tête de sa société Mondial Promotion.

En mai 2004, il abandonne cette activité pour répondre favorablement aux propositions de Marseille d’abord en qualité de manager général, puis de président en 2005. Sa connaissance du milieu et des hommes, son intransigeance sur bien des dossiers vont amener de la stabilité à un club souvent présenté comme ingérable. Sous sa présidence, l’OM redevient une valeur sûre de la Ligue 1 (5e en 2005-2006, puis 2e en 2006-2007, 3e en 2007-2008, et 2e en 2008-2009), en accédant très régulièrement à la Ligue des champions. Le club se hisse, aussi, à deux reprises, pour autant d’échecs, en finale de la Coupe de France contre Paris en 2006, puis Sochaux un an plus tard. Au passage, il contribue à assainir les comptes du club et sa réputation…

En 2006, il est à l’origine d’une décision abondamment commentée et pour le moins controversée d’aligner une équipe bis face au PSG en Ligue 1. Il avait motivé ce choix en estimant que le quota de places réservé aux supporteurs phocéens était insuffisant et que leur sécurité ne serait pas assurée. Au Parc des Princes, les « minots » arrachent un résultat nul 0-0. Le lendemain, ils sont accueillis en héros par les fans en gare Saint-Charles.

En raison de divergences de vues avec le président du conseil de surveillance, Vincent Labrune, Robert Louis-Dreyfus décide de se séparer de Pape Diouf le 17 juin 2009. Au préalable, ce dernier avait conclu la venue de Didier Deschamps en remplacement d’Eric Gerets au poste d’entraîneur. En 2012, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur par le président François Hollande.

Amoureux de Marseille

Homme de conviction, tombé depuis des décennies amoureux de Marseille, il est pressenti fin 2013 pour conduire une liste lors des élections municipales de 2014. Courtisé par le PS et EELV, il prend finalement la tête de la liste « Changer la donne » composée de membres du « Sursaut », un collectif comprenant des dissidents écologistes et des associations14, et de personnalités issues de la société civile. Dans ce cadre, il réalise un clip, Changer la donne, où il exprime ses idées et son mécontentement vis-à-vis de la situation politique et sociale de Marseille. Ses listes terminent à la cinquième position, avec 5,63 % des voix.