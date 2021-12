OM : William Saliba lorgne l’équipe de France

Performant avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, le joueur prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, était interrogé sur le podcast FC Stream Team d’Eurosport. Le capitaine de l’équipe de France Espoirs a affiché son ambition de disputer le Mondial l’année prochaine avec les Bleus séniors.

« C’est sûr qu’il y a de la place mais il faut rester concentré : on est un pays où il y a des milliers de joueurs. Il faut essayer d’être le plus régulier possible. Quand le coach aura besoin de moi, je répondrai présent. Il faut progresser encore, c’est une autre étape et je vais tout faire pour y arriver. Il faut que je sois plus constant, que j’enchaîne les matchs. Quand j’entendais « Saliba équipe de France », le match contre la Lazio (où il commet une erreur coûtant un but, ndlr) m’a calmé. (…) Je suis Espoirs mais on joue tous pour aller en équipe de France A. Je ne me dis pas qu’il faut que je sois à la Coupe du Monde, mais on se dit pourquoi pas, j’espère que j’y serai, mais il faut rester concentré et progresser », a-t-il déclaré.