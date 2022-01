Le360.ma a rencontré à Yaoundé, avant le match des quarts de finale de la CAN 2021, le père des deux Lions de l’Atlas, Ryan et Samy Mmaee. En bon père, il se réjouit du choix de ses enfants. Pour le match Maroc-Egypte, Nwambebeg Mmaee espère que son jeune Ryan marquera un but. Ses confidences.

Le père de Ryan et Samy Mmaee est un grand féru de foot. Il suit de près l’évolution de ses enfants, respectivement âgés de 24 et 25 ans et tous les deux nés à Grammont en Belgique.

« Ce soir, le Maroc va gagner, c’est sûr. Je suis très convaincu que si le petit Ryan fait un bon match, il marquera. Il n’a pas eu de chance lors des précédents matchs, mais il est sur le bon chemin », espère Nwambebeg Mmaee.

D’origine camerounaise, le père des deux Lions de l’Atlas revient sur le choix de ses deux fils de défendre les couleurs marocaines. « Ils avaient le choix entre la Belgique, leur pays d’adoption et où ils ont joué au sein des équipes de jeunes, et le Cameroun. Ils ont opté pour le Maroc », déclare-t-il.

Nwambebeg Mmaee, camerounais, père de Ryan et Samy, qui jouent pour la sélection du Maroc (vidéo) (durée : 3 min) le360.ma

D’autant plus que les deux joueurs du team national ont fait des études et étaient suffisamment mûrs pour décider de leur propre choix, selon lui.

Aujourd’hui, ajoute ce père attentif, il va encourager le Maroc. « En cas de match Maroc-Cameroun en demi-finale, je serai du côté de mon pays de cœur. Mais j’encourage surtout le bon football », précise-t-il.