Nécrologie : Mbombo Njoya n’est plus

Le président par intérim de la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) est dans la douleur. Seidou Mbombo Njoya vient de perdre son père. Le sultan et roi des Bamouns Ibrahim Mbombo Njoya est décédé ce lundi. Evacué en Europe pour atteinte sévère de Covid-19 en début septembre, l’homme de 83 ans a finalement été battu par la maladie.

Né le 27 octobre 1937 à Foumban et sultan depuis 1992, Ibrahim Mbombo Njoya est un ancien ministre de la Jeunesse et des Sports camerounais. Nommé le 7 janvier 1982, c’est lui qui encadra la délégation des Lions Indomptables, lors de leur premier sacre à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 1984 en Côte d’Ivoire. L’un des derniers et fidèles amis du chef de l’Etat Paul Biya, s’en est allé. Que son âme repose en paix !