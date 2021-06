Nancy : Landry Nguémo nommé entraîneur

Le président Gauthier Ganaye et les nouveaux actionnaires de l’AS Nancy posent progressivement leur empreinte sur le club. Il y a déjà eu la mise en place d’un nouveau staff pour l’équipe pro, autour du coach allemand Daniel Stendel. Désormais, il y a également des changements au niveau du centre de formation.

Le club lorrain a nommé de nouveaux entraîneurs pour ses équipes de jeunes. Et le président Gauthier Ganaye a fait confiance à plusieurs anciens joueurs de l’ASNL. Parmi eux, il y a le Camerounais Landry Nguémo. A la retraite depuis plus d’un an, l’ancien milieu de terrain reprend donc du service dans le club où il a démarré sa carrière professionnelle. L’ex Lion Indomptable a été nommé au poste d’entraîneur des U16.