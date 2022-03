MTN Elite One : UMS de Loum domine Yaoundé II

Pour la première fois depuis 2019, le Centenary Stadium de Limbe a accueilli un match de MTN Elite One ce dimanche. La rencontre qui a opposé UMS de Loum au FC Yaoundé II comptait pour la première journée dans le groupe A. Et c’est l’ancien joueur de l’Union Sportive et de New Stars de Douala, Manga Mbah qui aura le plus brillé en inscrivant l’unique de la partie. Une frappe bien appliquée qui permet au club de Loum de s’imposer 1-0 lors de cette troisième confrontation de son histoire avec la formation de Yaoundé II.

La rencontre était assez équilibrée en deux équipes qui avaient à cœur de bien se comporter. Si les défenseurs des deux clubs ont mis du cœur sans trop faire d’erreurs, les attaquants eux, ont fait tourner les occasions d’un camp à l’autre. Sans pour autant faire preuve d’efficacité. Finalement, après 79 minutes d’échange de pétards mouillés, l’expérience de Manga Mbah a porté ses fruits. Sur sa seule vraie opportunité, le joueur de l’UMS de Loum ne s’est pas loupé. Son club commence bien sa campagne dans le groupe A du championnat MTN Elite One.