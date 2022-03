MTN Elite One : Fauve Azur bat Djiko FC après un match fou

Il y avait comme un comme un air de finale de Ligue des champions qui flottait à l’Annexe B du Complexe de Japoma ce samedi, en ouverture de la troisième journée du championnat MNT Elite One. Déjà parce que Fauve Azur et Djiko FC étaient à la lutte pour leur première victoire respective de la saison. Mais aussi et surtout parce que les deux formations se sont livrées une bataille rythmée, riche en occasions et en buts. Et finalement, ce sont les promus de Fauve Azur qui sont sortis vainqueur 4-3 au terme d’un match plein de rebondissements.

D’entrée, à l’issue d’une longue phase de possession Moukete ouvrait le score pour Djiko après seulement 11 minutes de jeu (0-1, 11e). Comme pour annoncer la couleur de cette partie plaisante. La preuve : deux minutes plus tard, Kaaba égalisait (1-1, 13e). Un Fauve qui inspirait Pierre Boyomo. Déjà buteur lors du précédent match, l’attaquant de Fauve Azur donnait ensuite l’avantage à son équipe (2-1, 21e). Mais Malaï égalisait à son tour (2-2, 30e). Fauve Azur reprenait une nouvelle fois l’avantage grâce à un Pierre Boyomo qui s’offrait un doublé (3-2, 35e). Le club promu croyait alors pouvoir aller à la pause avec cette avance. Mais c’est sans compter sur Bakinde qui égalise encore, sur penalty cette fois (3-3, 43e). La seconde période a moins de but : un seul, signé Kengne (60e) pour la première victoire (4-3) de Fauve Azur dans son histoire en D1.