MTN Elite One : déjà un couac dans la programmation

En effet, New Stars de Douala, club logé dans le groupe A du champion MTN Elite One doit affronter ce dimanche, Ofta de Kribi, club inscrit dans le groupe B. Une bourde incroyable pour le Conseil transitoire du football professionnel (Ctfp) ; puisque selon le règlement de la compétition, les 25 clubs engagés dans le championnat ont été répartis en deux poules de 12 et 13 équipes. Et ce n’est qu’à l’issue des phases aller et retour que les 2 premiers de chaque groupe pourront s’affronter pour déterminer le champion du Cameroun 2022.