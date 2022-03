MTN Elite One : Coton Sport menace de boycotter le championnat

Suivant en effet le format et le calendrier de la saison qui débute ce mercredi, Coton Sport de Garoua va disputer tous ses matchs dans le sud du pays. Et ça, c’est une chose que les Cotonculteurs digèrent mal. Le club menace de boycotter le championnat. « Nous restons attentifs à la programmation. Si toutes les équipes sont delocalisées, alors on comprendra qu’il y’a une volonté de juguler un problème, mais si par mégarde certains clubs sont programmés pour jouer chez eux, alors coton sport ne prendra pas part à ce type de championnat », a déclaré le responsable communication du club à Africa Foot United.

Selon certaines indiscrétions, le board de Coton Sport estime n’avoir pas été consulté avant la décision d’organiser le championnat dans quatre villes autre ms que celle de Garoua. « Ce sont les réseaux sociaux qui nous ont mis au courant dimanche, de la réunion qui devait se tenir à Yaoundé lundi matin, alors que nous jouions à Garoua le même dimanche face au TP Mazembe. Les organisateurs de cette réunion se sont comportés comme si Coton n’existait pas, alorsque nous sommes le champion du Cameroun en titre. Quand on décide ainsi à notre place, ce n’est pas forcément pour notre intérêt, car Coton est basé à plus de 1000 kilomètres du "grand sud", ce qui implique des charges plus lourdes », poursuit un cadre du directoire du club.

Au moment où des voix s’élèvent à Garoua, La programmation du match d’ouverture de la saison reste maintenue. Le kick off sera en effet donné à Mbouda ce mercredi. La rencontre va opposer Bamboutos à PWD de Bamenda.