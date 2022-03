MTN Elite One : Canon ne faiblit pas, Yafoot dompte le Dragon

Le Canon Sportif de Yaoundé poursuit sa course vers le titre de champion du Cameroun 2022. Le club des Rouges et verts a décroché sa troisième victoire consécutive en MTN Elite One ce samedi au stade militaire de Yaoundé. La nouvelle victime des hommes entraînés par Minkréo Birwe se nomme Stade Renard. Le club de Melong a été battu 2-1 après avoir été menés 2-0. En forme depuis le début de la saison, Gérard Bayegue (30e) et Eyango Prison (80e) ont inscrit les deux buts du Canon Sportif de Yaoundé. Le club demeure leader du groupe A avec 9 points sur 9 possibles.

Dans les autres rencontres, Yaoundé II FC a décroché ses 3 premiers points de la saison. Après deux défaites contre UMS de Loum (0-1) et Renaissance de Ngoumou (0-1), le promu a dompté le Dragon de Yaoundé (2-1). Après une première période très serrée, le vainqueur du soir a claqué ses deux buts respectivement à la 53e et 58e minute ? La réduction du score (70e) n’y changera rien.