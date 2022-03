MTN Elite One : Canon enchaine, la Colombe dompte le Tonnerre

La deuxième journée du championnat MTN Elite One s’est jouée ce mercredi. A Yaoundé, le Tonnerre Kalara Club (TKC) fêtait son entrée dans la compétition, après la défaite concédée sur tapis vert dimanche face à l’Union. La tête sans doute encore dans la crise qui couve au sein du club, les Noirs et blancs ont été défaits par la Colombe 0-2 au stade annexe numéro un de l’Omnisports Ahmadou Ahidjo. Ngom a inscrit le premier but de la partie à la 13e minute, tandis que Kamleu faisait le break quatre minutes seulement après la pause (49e). Une victoire qui permet à l’Oiseau du Dja-et-Lobo de se relancer après la cinglante défaite (4-0) contre Canon.

Un Canon Sportif qui d’ailleurs reste dans sa dynamique ce mercredi, en explosant la Panthère du Ndé 2-0. Lentement mais tout en maîtrise, les Mekok Megonda ont pris le contrôle de la partie. Et alors que la Panthère croyait avait compris le jeu du club de Nkolndongo, Essama Bengono ouvrait le score (1-0, 43e). Jean Pierre Onana Mvongo finissait le travail à la 71e, obligeant le club Nzui Manto à prendre provisoirement la dernière place au classement dans le groupe A.