MTN Elite One : Bamboutos bat PWD en levée de rideau

Première sortie et première victoire pour Bamboutos. Lesté par un début de rencontre très difficile, le club de la grotte sacrée de l’Ouest est venu à bout de PWD de Bamenda sur son terrain à Mbouda (1-0). Une victoire sans beaucoup de marge face à un adversaire accrocheur qui a failli tuer le match au retour des vestiaires. Mais Hubert Chem, manquait le cadre après avoir balayé le gardien adverse (47e). L’homme de la finale de la Coupe du Cameroun remportée dimanche par les Abakwa Boys, va s’en mordre les doigts.

Ce raté a en effet donné des ailes aux Mangwa Boys. Les hommes d’Emmanuel Ndombe Bosso ont bombé le torse, montrant une meilleur visage au plan offensif. A la 52e minute de la seconde, Tchahou était de nouveau à l’œuvre, cette fois avec une tête qui a fait reculer Bello et lui a permis d’effectuer un superbe arrêt. Le ballon tourne pendant une dizaine de minute et revoilà les locaux qui mettent à nouveau le pied dans le camp adverse. Benjamin Bieleu à peine entré en jeu combine avec Nandjou qui envoie un centre puissant dans la surface. Le gardien des visiteurs plonge et repousse la balle qui file droit sur Koupit Mani. L’attaquant de Bamboutos fait un enchaînement contrôle de l’intérieur du pied droit et frappe à ras de terre (1-0, 68e).

Ce but est un coup de massue sur la tête des Abakwa Boys qui ne se relèveront pas après ça. L’entraîneur de PWD de Bamenda, David Pagou peut pardonner à ses garçons qui n’ont pas eu suffisamment de temps de repos après la finale de la Coupe du Cameroun disputée dimanche.