MTN Cameroun fait un troisième retour dans le football camerounais

Malgré les difficultés à tenir les championnats et la piètre qualité du jeu, MTN Cameroon est resté fidèle. Cependant, dix ans plus tard et avec le départ de Iya Mohammed de la fédération, le géant sud-africain va claquer la porte.

Elle va tenter un retour en 2017, négocié par l’Etat du Cameroun qui espèrait sauver le sport roi de la misère dans laquelle il pataugeait depuis le retrait de MTN en 2013.

Mais sans un retour sur les terrains des joueurs, sans ligue, sans championnat, la fédération, la LFPC et les clubs se menant une guerre de tranchée, MTN va claquer encore une fois la porte il y a deux ans.

Lundi matin au siège de la FECAFOOT à Yaoundé, les principaux responsables de MTN, sous la houlette du PDG du Groupe, Ralph Mupita, Stephen Blewett, DG de MTN Cameroon et le président de la Fécafoot, ont a nouveau lié leur destin.

Les deux parties ont exprimé leur envie commune de faire de cette collaboration un succès éclatant.

« Nous voulons voir des jeunes joueurs rêver d’être de futurs Samuel Eto’o », a déclaré M. Blewett. Pour sa part, M. Mupita a insisté sur le fait que « le temps est idéal » pour le retour de MTN.