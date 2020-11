Mozambique - Cameroun : un onze de départ modifié

Antonio Conceiçao a été obligé de modifier son onze de départ pour le match retour de la quatrième journée des qualifications de la CAN 2022. Après les tests de COVID-19 effectués à l’arrivée, on annonce, et ce n’est pas encore officiel, que trois joueurs camerounais auraient été testés positifs. Qu’à cela ne tienne, Clinton Njié, Martin Hongla, et Fabrice Ngah entrent dans le onze de départ. Le but est bien évidemment de garder la première place du groupe.