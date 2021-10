Mozambique - Cameroun : les Lions s’imposent dans la douleur

Rien n’a été facile pour l’équipe du Cameroun ce lundi à Tanger. Pour leur deuxième confrontation avec le Mozambique, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2022, les Lions Indomptables ont souffert pour battre les Mambas (0-1). Brouillons sur toutes les lignes, les quintuples champions d’Afrique peuvent remercier leur gardien et le manque de réalisme des attaquants mozambicains qui ont presque « refusé » de gagner ce match.

Le Mozambique joue…

Après un début de partie haché par les fautes, la fébrilité des Lions Indomptables se faisait peu à peu ressentir face à des Mambas tranchants. A l’image de leur fin de match vendredi à Japoma, Michaël Ngadeu et Harold Moukoudi ont joué à se faire peur en défense. Et leurs errements ont d’ailleurs failli coûter cher à l’équipe, avec ce ballon offert à Antonio qui n’a malheureusement pas su concrétiser son action (14e).

Catamo profite ensuite des ouvertures laissés par les Camerounais, pour se mettre également en évidence. Mais sa frappe rate le cadre (18e). Plus fébriles que jamais et sans mouvements offensifs, les Lions ne réagissaient pas, hormis sur une frappe de Vincent Aboubakar repoussé par le gardien mozambicain (21e).

…Le Cameroun gagne

De retour des vestiaires, Antonio Conceiçao effectuait quatre remplacements. Et cela ne donnait toujours rien. Au contraire, les Mambas revenaient avec de meilleures intentions et Dévis Epassy devait s’employer pour repousser un missile de Miquissone (55e), puis une autre tentative de Catamo (61e). Malmenés, les Lions profitaient d’un corner mal repoussé par le gardien adverse pour prendre les devants, grâce notamment à une tête de Michaël Ngadeu (0-1, 69e). Stéphane Bahoken est proche d’inscrire le but du break, mais sa frappe est contrée par un défenseur (77e). Un dernier pétard avant la fin d’un match qui aura été un supplice pour les fans du beau football.