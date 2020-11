Mozambique - Cameroun : les Lions Indomptables sont déterminés

Si les conditions de voyage des Lions Indomptables du Cameroun ont été quelque peu difficile notamment à cause du long voyage, cela n’a pas été du calibre de l’équipe nationale du Gabon qui a dû passer la nuit à même le sol à l’aéroport international en Guinée Bissau. L’international Camerounais Karl Toko-Ekambi estime que les conditions de séjour en terre mozambicaine sont quand même assez bonnes, avec une aire de jeu et un stade de qualité. Pour ce qui est de l’esprit d’ensemble, les Lions sont déterminés à donner le meilleur d’eux dans le but de retourner avec une victoire. En vidéo...