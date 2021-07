Mouelle Kombi (re)donne vie au Gymnase de Mfandena

Les travaux de construction du Gymnase multisports de Mfandena sont enfin terminés. A l’abandon depuis plusieurs années, l’infrastructure située près du stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé a reçu quelques coups de peinture ces dernières semaines. Et officiellement ouvert ses portes ce samedi. C’était à l’occasion du lancement de l’opération « Sports Loisirs et vacances », présidé par le ministre des Sports et de l’Education physique.

En résonance avec les axes majeurs du périmètre de ses missions, cette activité cible des enfants âgés de 3 ans et plus, et se déroule du 05 juillet au 21 août, autour de l’apprentissage d’une quinzaine de disciplines sportives. Il s’agit de : l’athlétisme, le judo, le tir à l’arc, le badminton, la danse, le basket-ball, le handball, et l’éveil de l’esprit pour les tous petits. « Nous nous réjouissons d’apprendre que plus de 300 jeunes y sont déjà inscrits à ce jour », a indiqué Narcisse Mouelle Kombi.

Le ministre « par cette action entend marquer toute l’importance qu’il attache à la promotion du « Sport Pour Tous », et à la vulgarisation des activités physiques et sportives qui constituent un précieux facteur de développement du capital-santé des populations, ainsi qu’un puissant vecteur de consolidation de l’unité, de la solidarité et du vivre-ensemble au sein du corps social, vertus si chères au président de la République », a-t-il déclaré.

Narcisse Mouelle Kombi a également félicité la Coordinatrice de ce gymnase, « pour cette heureuse occurrence qui intervient après un travail titanesque d’aménagement de cette infrastructure, dont les travaux sont restés en veilleuse pendant près de 10 ans. Son aménagement avec des moyens somme toute limités a permis à notre pays, d’accueillir les matches d’entraînement de la récente CAN de Handball seniors dames, ainsi que plusieurs autres compétitions nationales ».