Mondial tous les deux ans : les footballeurs disent non

Un obstacle est prêt à se dresser devant la FIFA et son projet de faire la Coupe du monde de quatre à deux ans. Selon en effet un sondage de la Fifpro, le syndicat international des footballeurs, les joueurs dans leur grande majorité sont contre le projet du président de la FIFA. « Trois footballeurs professionnels sur quatre veulent conserver le format d’une Coupe du monde tous les quatre ans », conclu l’enquête réalisée auprès de 1000 joueurs.

Concrètement, 75% des footballeurs interrogés par la Fifpro ne sont pas favorables à un changement de format. Des stars à l’instar du Français Kylian Mbappe et le Polonais Robert Lewandowski font partie de ces joueurs qui n’épousent pas l’idée de Gianni Infantino. « Les résultats démontrent l’importance des compétitions nationales pour les joueurs. Ces ligues sont le fondement de notre jeu et nous devons faire plus pour les renforcer à la fois pour le bien des joueurs et pour la stabilité globale du football professionnel », a expliqué le secrétaire générale de la Fifpro Jonas Baer Hoffman.