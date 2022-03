Mondial 2022 : Toko enterre l’Algérie, le Cameroun qualifié

A eux les stades ventilés. A eux la vue sur le golfe Persique. L’équipe nationale du Cameroun s’envolera bien pour le Qatar en 2022 en novembre prochain, pour y disputer sa neuvième Coupe du monde. Grâce à Maxim Choupo-Moting premier buteur de la partie, un André Onana extraterrestre, et surtout un Karl Toko Ekambi buteur à la dernière seconde des prolongations à Blida, les Lions indomptables ont décroché leur ticket aux dépens de l’Algérie (1-2) ce mardi, lors du barrages retour de la compétition.

Les Camerounais s’attendaient à faire face à une équipe algérienne repliée dans son camp, essayant de défendre pour maintenir l’avance obtenue au match aller. Que non ! Les hommes de Djamel Belmadi ont pris les commandes de la rencontre. Les Fennecs auraient même pu ouvrir le score à trois reprises. Si Slimani (1e) et Ryad Mahrez (12e) manquaient le cadre à l’entrée de la surface, Youcef Atal voyait André Onana contrer sa frappe des deux poings (16e).

Choupo-Moting montre la voie

Si la possession était algérienne, les Camerounais n’ont eu besoin que d’une occasion pour ouvrir le score. Sur un corner envoyé en profondeur par Ambroise Oyongo, Rais Mbohli monte dans les airs pour récupérer la balle. Mais le gardien algérien, bousculé par un de ses coéquipiers relâche la balle pour le grand bonheur de Choupo-Moting qui en profite pour marquer (0-1, 21e).

Le jeu repartait à l’avantage des Algériens qui multiplient les contre-attaques. La pression monte dans le camps camerounais et les Fennecs sont tout proches d’égaliser. Aidé par une bicyclette manquée de Michaël Ngadeu, Islam Slimani récupère la balle et envoie un centre parfait en direction de Youcef Belaïli. L’attaquant de Brest n’avait qu’un geste à faire : placer la balle au fond des filets. Mais heureusement pour André Onana, sa frappe n’est pas cadrée (29e). Les Fennecs maintiennent le rythme, mais les nombreuses tentatives de Belaïli sont vouées à l’échec.

Les Algériens débutent la deuxième mi-temps comme la précédente avec un jeu haut. Logiquement, les joueurs de Djamel Belmadi se procurent les premières occasions. Slimani voit d’abord son but refusé pour cause d’hors-jeu (50e). L’attaquant du Sporting remet ça quelques instants plus tard. Après s’être débarrassé d’un défenseur, le joueur de 33 ans envoie une frappe puissante aux abords de la surface. Le ballon se dirige vers la coin inférieur gauche du but, mais André Onana effectue un bel arrêt en deux temps (59e). Léandre Tawamba et Martin Hongla manquent ensuite la balle du break en butant respectivement sur le gardien et un défenseur (68e). Ils aurait pu s’en vouloir si André Onana n’avait pas repousser la frappe de Mahrez dans les dernières minutes (89e).

André Onana taille patron

Les Algériens engagent les prolongations sur des chapeaux de roues. Une minute aura suffi à Islam Slimani pour créer le danger dans le camp adverse. Esseulé dans le dos de Ngadeu, le joueur du Sporting Club est à deux doigts de marquer de la tête (91e). Dix minutes plus tard, même occasion, même erreur de Ngadeu, et même joueur à la finition. Cette fois Sliman marque, mais sa main a trainé près de sa tête. Le but est refusé (101e). Le reste du temps, c’est André Onana qui doit multiplier les arrêts pour sauver son camp. Comme sur cette lourde frappe d’Ismaël Bennacer (111e). Avant d’être impuissant sur une tête d’Ahmed Touba qui perce les filets camerounais (1-1, 118e).

Les Fennecs étaient sûrs d’avoir fait le boulot. Mais il a suffi d’une dernière occasion camerounaise pour les enfoncer : un coup-franc bien levé par Faï Collins qui trouve Ngadeu. Le défenseur pousse la balle de la tête. Le cuir tombe toute juste devant les pieds d’un Toko Ekambi qui n’a qu’un petit geste à faire pour l’envoyer au fond des filets (1-2, 120e). les Camerounais n’en reviennent pas, mais ils sont bien qualifiés pour le Mondial 2022.