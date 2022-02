Mondial 2022 : Ryad Mahrez prévient le Cameroun

Buteur et passeur décisif lors de la victoire de Manchester City sur le terrain du Sporting Portugal (0-5) en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Riyad Mahrez s’est arrêté devant le micro de BeIn Sport pour commenter la prestation et de son équipe. Et passer un message au Cameroun, adversaire de l’Algérie aux barrages de la Coupe du monde 2022.

Après l’élimination au premier tour de la CAN organisée au pays de Samuel Eto’o, Ryad Mahrez n’a qu’une envie se racheter en offrant le ticket du Qatar à son pays. « Ce n’était pas facile. Quand on gagne, il faut vite passer à autre chose. Et quand on perd, il faut vite passer à autre chose aussi et ne plus y penser. On se retrouvera en mars, et à nous de faire le boulot », a indiqué le joueur de Manchester City. L’Algérie et le Cameroun s’affrontent en mars.