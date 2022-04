Mondial 2022 : Roger Milla insiste pour Joël Matip

Roger Milla peut-il réussir là où Samuel Eto’o et Rigobert Song semblent avoir échoué ? On se souvient en effet que dès l’annonce de sa nomination, le manager-sélectionneur des Lions indomptables et le président de la Fédération camerounaise de football se sont rendus en Europe avec comme mission, de convaincre entre autres joueurs, Joël Matip de revenir en sélection. Mais à première vue, les deux anciens coéquipiers n’auraient pas eu l’opportunité de discuter directement avec le défenseur de Liverpool.

Conséquence : l’ancien pensionnaire de Schalke 04 n’a pas été retenu pour les barrages de la Coupe du monde contre l’Algérie. Maintenant que le Cameroun est qualifié, c’est au tour de Roger Milla de nourrir l’ambition de ramener le natif de Bochum dans la tanière. « Je vais causer avec le président de la Fécafoot. On va aller voir Joël Matip pour qu’il vienne pour le Mondial », a confié Roger Milla lors de l’émission Club d’Elites sur Vision 4.

« Je vais causer avec le président de la @FecafootOfficie, on va aller voir Joël Matip pour qu'il vienne pour le Mondial. » Roger Milla, Club d'élite sur Vision4 ce dimanche#Cameroon pic.twitter.com/nQomjMbX9M — The Cameroonian 🇨🇲 (@MafanyMJ) April 3, 2022

Joël Matip a en effet décidé de se tenir loin de l’équipe nationale du Cameroun au lendemain de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Le joueur de Liverpool ne s’est jamais publiquement exprimé sur les raisons de sa décision. Mais toutes les tentatives de le ramener en sélection nationale ont été vaines jusqu’ici.