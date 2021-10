Mondial 2022 (Q) : Choupo-Moting montre la voie au Cameroun

Vingt-sept minutes d’ennui. Puis, trois banderilles camerounaises signées Eric-Maxim Choupo-Moting pour un doublé (28e, 52e) et Karl Toko Ekambi (63e) qui n’avait plus marqué sous les couleurs nationales depuis juin 2019. Et enfin un cadeau offert par Michaël Ngadeu à Catamo (80e). Voilà le résultat offert par l’équipe nationale du Cameroun ce vendredi, lors de la réception du Mozambique (3-1).

Le succès de ce soir rassure tout le monde, au terme de cette troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022. En ouverture de cette journée dans le groupe D, la Côte d’Ivoire a battu le Malawi (3-0). Les Lions Indomptables n’avaient donc pas droit à l’erreur. Les hommes d’Antonio Conceiçao ont réagi. Et de quelle manière ! Emmenée par un Nicolas Moumi Ngamaleu qui a fait vivre un calvaire à la défense mozambicaine, l’équipe championne d’Afrique 2017 n’a réellement jamais souffert.

Choupo-Moting voit double

Tout a donc commencé par un but d’Eric-Maxim Choupo-Moting avant la demi-heure (1-0, 28e). Vincent Aboubakar croyait ensuite inscrire le but du break, mais sa frappe ne passait pas (35e). De retour de la pause, Choupo-Moting confirmait sa belle forme. Sur un corner exécuté par Nicolas Moumi Ngamaleu, l’attaquant du Bayern Munich portait le score à 2-0 (52e).

Toko Ekambi gâche ensuite un caviar de Nicolas Moumi Ngamaleu (61e), mais se rattrape 2 minutes plus tard, toujours sur un centre du pensionnaire de Young Boys (3-0, 63e). Malgré quelques déchets techniques au niveau défensif, les Camerounais parvenaient à bien gérer leur avance. Enfin, jusqu’à ce que Michaël Ngadeu ne décide d’offrir un cadeau à Catamo qui réduisait le score, après avoir effacé Harold Moukoudi d’un petit crochet extérieur du gauche (3-1, 80e). Le score n’évoluera pas. Les deux équipes se retrouvent le 11 octobre à Tanger (Maroc). Le Cameroun (6 points) reste 2e au classement derrière la Côte d’Ivoire (7 points).