Mondial 2022 : le sélectionneur du Brésil se méfie du Cameroun

Le sélectionneur des Auriverdes veut aborder la phase de groupes de la Coupe du monde avec beaucoup de lucidité. Même son équipe est actuellement confortablement installée sur le siège de leader au classement FIFA de mars, Tite estime que ce serait une erreur de sous-estimer les adversaires de l’équipe brésilienne. Si la Suisse et la Serbie ont l’air dangereuse, l’entraîneur se méfie surtout du Cameroun, arrivé troisième lors de la CAN 2022.

« On parle ici de la Suisse et de la Serbie, des équipes qui ont devancé l’Italie et le Portugal (lors des éliminatoires de la zone Europe). Et nous avons aussi l’équipe du Cameroun, qui est très forte dans l’école africaine », a estimé Tite dans une interview accordée à la chaîne brésilienne SportTV. Pour lui, rien n’est joué d’avance dans ce groupe G du Mondial.

« J’ai vu un match de la Suisse en Italie, ils mènent 1-0 au début et ont failli prendre l’avantage à 2-0 mais se font égaliser. C’était un match de classe mondiale. Nous aurons besoin de jouer au haut niveau. Je ne suis pas en mesure de dire avec certitude quelle est la différence de niveau entre les équipes sud-américaines et européennes. Ce que je peux dire, c’est que huit mois avant le début de la Coupe du monde, c’est long, et on devra être prêt au bon moment », a-t-il précisé.