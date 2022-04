Mondial 2022 : le ballon de la compétition dévoilé

La balle qui sera utilisée durant la Coupe du monde au Qatar se nomme Al Rihla. Selon un communiqué de la FIFA, ce ballon « a été conçu pour supporter les vitesses les plus élevées et est celui qui se déplace le plus rapidement dans l’air ». L’instance mondiale parle même d’un ballon « impressionnant de résistance et de qualité ».

L’équipementier allemand Adidas a détaillé les caractéristiques de la balle : « Le football est de plus en plus rapide, et cette évolution rend la précision et la stabilité en l’air extrêmement importantes. De par sa conception, ce nouveau ballon conserve bien plus longtemps sa vitesse dans l’air. Pour la plus grande scène du sport mondial, nous rendons l’impossible possible grâce à des innovations majeures. Al Rihla est à ce jour le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du Monde ».