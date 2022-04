Mondial 2022 : et si c’était 26 joueurs sur la feuille de match  (...)

La Coupe du monde, c’est en général 23 joueurs par équipe, 16 seulement sur chaque feuille de match et le reste en tribune. Mais pour l’édition prévue au Qatar (21 novembre-18 décembre) les 32 nations qualifiées ne devraient plus avoir à jongler avec cette contrainte. Selon Le Parisien, la FIFA, en plus de laisser la possibilité de convoquer 26 joueurs, pourrait ainsi permettre à chaque sélectionneur de disposer en match de la totalité de son effectif.

Une petite révolution, bien que probablement provisoire. Cette possibilité aurait été discutée « entre la FIFA, les entraîneurs des équipes nationales et les officiels des fédérations concernées », assurent nos confrères. C’était en marge du tirage au sort de la phase finale du Mondial 2022, effectué le 1er avril à Doha. Si aucune décision officielle n’a encore été arrêtée, la possibilité de voir donc 15 joueurs sur chaque banc de remplaçants serait de plus en plus probable.