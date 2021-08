Mondial 2022 : Antonio Conceiçao publie une liste de 32 présélectionnés contre le Malawi

Cinq gardiens de but, dix défenseurs, huit milieux de terrain, et neuf attaquants forment la liste des joueurs que Antonio Conceiçao, le sélectionneur du Cameroun souhaite voir lors du stage de préparation pour les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Cameroun affrontera le Malawi et la Côte d’Ivoire en match aller. Deux des gardiens qui se sont relayés depuis 2017 ne figurent pas dans cette présélection. André Onana est toujours sous le coup d’une suspension et ne peut vaquer à aucune activité liée au football pour le moment.