Mohamed Salah veut se « concentrer sur le Cameroun »

Avant les quarts de finale, le joueur de 29 ans n’avait qu’un seul but à son actif. Il a cependant réalisé superbe performance contre le Maroc, inscrivant le but égalisateur et préparant le jeu et la passe décisive pour le but victorieux qui envoie l’Égypte en demi-finale.

Répondant à une question d’après-match sur la façon dont le tournoi s’est déroulé pour lui jusqu’à présent, Salah a déclaré : « Je pense que c’est difficile pour tout le monde. Comme vous le voyez, l’Algérie a perdu en phase de groupe alors qu’elle est la championne en titre. Ils avaient une grande équipe et ils ont perdu. Le Sénégal s’est qualifié pour la phase de groupe en inscrivant un seul but. Je ne dis pas du mal d’eux, je dis juste que le tournoi est difficile pour tout le monde. »C’était difficile pour nous au début, mais nous nous sommes adaptés. Le Nigeria était la meilleure équipe de la phase de groupe, mais il a été éliminé.

L’Égypte, sept fois championne de l’épreuve, affrontera le Cameroun, pays hôte, en demi-finale. Mohammed Salah dit qu’ils doivent se concentrer sur ce match et espère que son équipe pourra « aller jusqu’au bout. »

« C’est le moment de se concentrer à nouveau, c’est le Cameroun et nous partons de là », a-t-il déclaré. « Les joueurs ont tout donné aujourd’hui, ils donnent tout à chaque match et j’espère que nous continuerons jusqu’à la fin. »