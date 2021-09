Mercato : trois expatriés débarquent à Coton Sport

Selon des indiscrétions, le demi-finaliste du dernier exercice de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) a signé trois expatriés. Il s’agit des Nigériens Sidibé Soutalma et Assadeck Khaido respectivement milieu de terrain et défenseur de l’AS Sonidep. Et Koddeka Confié Madje, milieu de terrain, qui, lui, vient du Samoussi FC de Sokode du Togo. Tous ces nouveaux joueurs se sont engagés pour deux saisons, apprend-on.

