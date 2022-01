Mercato : le FC Metz recrute à la CAN

Le FC Metz s’est attaché les services d’un joueur présent à la CAN 2021 en la personne du Bissau-Guinéen Fali Candé. Le latéral gauche a disputé deux des trois rencontres jouées par les Djurtus au Cameroun. Le joueur de 24 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2026. Auteur d’un but et de trois passes décisives cette saison en Liga portugaise, Fali Candé avait jusqu’alors effectué la majeure partie de sa carrière au Portugal. L’ancien joueur des réserves du FC Porto, Benfica et Portimonense aura pour première mission de compenser numériquement les absences en défense, avec plusieurs joueurs encore en course à la CAN (Bronn, Alakouch, etc.).