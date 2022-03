Mercato : Jérôme Onguéné retourne en Allemagne

Après avoir officialisé l’arrivée de Randal Kolo Muani au début du mois de mars, l’Eintracht Francfort a annoncé la signature de Jérôme Onguéné. En fin de contrat avec le Red Bull Salzbourg le 30 juin, le défenseur central camerounais a signé un contrat qui s’étend jusqu’en 2027 avec l’actuel 8e de Bundesliga. L’ex-joueur de Stuttgart va fêter son retour en Allemagne dès la saison prochaine.

Formé à Sochaux, le Camerounais de 24 ans avait rejoint le club autrichien de Salzburg à l’été 2017 d’abord en prêt avant d’être transféré définitivement un an plus tard. L’homme aux 10 sélections avec les Lions indomptable faisait partie de l’équipe de France U19 championne d’Europe en 2016 aux côtés d’un certain Kylian Mbappé.